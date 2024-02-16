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İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil Delil Aysal, hakim karşısında

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil Delil Aysal, hakim karşısında

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal adlı katil zanlısı bugün hakim karşısına çıktı. Hazırlanan iddianamede cani için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşma sonrası, sanığın tutukluluk haline devam edilerek duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge (44)'nin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Oğuz Erge'nin cenazesi, memleketi Aydın’da defnedilmişti. Herkesin kanını donduran görüntülerin ardından katil Delil Aysal, suç aleti silahla birlikte yakalanıp tutuklandı.

Hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ceza istenmişti

Kamuoyunda geniş bir tepkiye yol açan olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı süratle soruşturmayı yürüttü. Taksici Oğuz Erge’yi acımasızca 3 kurşunla öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

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