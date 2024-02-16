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Aydın'da son 24 saatte 17 şahıs tutuklandı

Aydın'da son 24 saatte 17 şahıs tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirlikleri tarafından son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumlu olduğu bölgelerde vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirliklerince son 24 saat içerisinde aralarında; kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan K.T., istismar suçundan 15 yıl ceza ile aranan S.G.’nin de olduğu 2 yıl altı 11 şahıs, 2-5 yıl arası 3 şahıs, 5-10 yıl arası 1 şahıs, 10 yıl üstü 2 şahıs ile ifadeye yönelik 22 şahıs olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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