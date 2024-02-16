CHP, Hatay için bir öyle bir isme daha teklif götürdü ki...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP'nin gelen tepkiler üzerine aday arayışı devam ediyor. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Aylin Kotil'e de teklif götürdüğü ortaya çıktı. Parti daha önce de Haluk Levent'e Hatay için teklif götürmüş, Levent'ten olumlu yanıt alamamıştı.

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Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. CHP'nin, Aylin Kotil'e Hatay için adaylık teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Dünyası'na konuşan Aylin Kotil, “Evet teklif aldım. Çok detay anlatmayayım ama böyle bir teklif aldığımı söyleyeyim” dedi.

Aylin Kotil kendisini Özgür Özel’e çok yakın biri arayarak teklifte bulunduğunu belirtti.

Kotil, teklifi reddettiğini söyleyerek nedenine dair şunları söyledi

“Hatay çok büyük acılar yaşadı. Çok farklı bir yer. Büyük bir acı var. Ben orayı bilmiyorum. Yolunu yordamını, sokağını bilmiyorum. O insanlara saygısızlık olur diye düşündüm açıkçası. O yüzden kabul etmedim. Orayı bilen birinin orayı yönetmesi gerektiğini düşündüm. Farklı bir yer Hatay. Başka bir yere benzemiyor geçen sene yaşanan depremden dolayı. Farklı hassasiyetleri olan bir yer. Oraya dışarıdan birinin aday yapılmasını doğru bulmuyorum. O an söyledim” ifadelerini kullandı.

CHP daha önce Hatay adaylığı için Haluk Levent'e de teklif götürmüş, Haluk Levent, teklifi reddettiğini belirterek ''Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var'' açıklamasını yapmıştı.

Aylin Kotil kimdir?

Aylin Kotil, 31 Mart 1970 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Bir Türk eğitimci ve siyasetçidir. Eğitim hayatına Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulu'nda başlayan Kotil, orta ve lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Kotil, aynı zamanda ABD Strayer Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almış ve Capella Üniversitesi'nde doktorasına başlamıştır. Marmara Üniversitesi'nde ise Aylin Kotil dinler tarihi ve Osmanlı Tarihi dersleri almıştır. 2014 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı için CHP adayı olmuştur.

Aile ve Özel Hayat Aylin Kotil'in babası Necdet Kotil, 1964 yılında Batı Almanya'ya gitmiş ve orada çalışırken genel müdürün sekreteri Christina ile evlenmiştir. Aylin Kotil'in annesi Christina Kotil'dir. Aylin Kotil, 1993 yılında Mustafa Sarıgül ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu olmuştur. Ancak 2008 yılında Sarıgül'den ayrılmış ve oğlunun velayetini kazanmıştır. Aylin Kotil, 17 Ekim 2012 tarihinde spor eğitmeni Çağlar Yıldırımer ile evlenmiştir.