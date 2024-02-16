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MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek 2024-MEB-EKYS saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 187 bina ve 2 bin 180 salonda düzenlenecek. Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev alacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

2024-MEB-EKYS, 50 ildeki 52 sınav merkezinde gerçekleştirecek

Sınava ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2024-MEB-EKYS, 50 il, 52 sınav merkezinde gerçekleştirecek. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.

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