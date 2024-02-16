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Yağ kanalına düşen işçi yaralandı

Yağ kanalına düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki araç servis istasyonunda çalışan bir işçi yağ kanalına düşerek yaralandı.

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Kaza, Ata Mahallesi 771 sokak üzerinde bulunan bir araç servis istasyonunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bakımı yapılan bir aracın yağını değiştirmek isteyen bir işçi dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kanala düştü. Arkadaşlarının düştüğünü fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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