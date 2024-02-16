Abisinin cinsel organını ve boğazını kesti! 'Beni istismar ediyordu' diyerek anlattı

KOCAELİ'nde Emre Torun, ağabeyi Murat Can Torun'u cinsel organı ve boğazını keserek öldürdü. Yargılanmasına başlanan Emre Torun, ağabeyinin kendisine istismarda bulunduğu ileri sürerek "Psikolojik tedavi görmedim. Sebepsiz yere kimse ağabeyini öldürmez" dedi.

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Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can Torun'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Emre Torun (30) ile müşteki baba ve taraf avukatları katıldı.

Çocukken cinsel istismarda bulundu

Söz verilen sanık Emre Torun, ağabeyinin kendisine çocukken cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek "Ben bu durumu şu ana kadar anlatamadım, sustum. Psikolojik tedavi görmedim. Sebepsiz yere kimse ağabeyini öldürmez" dedi.

Cinayetten bir gün önce babama anlattım

Olaydan bir gün önce babasına sorununu dile getirdiğini aktaran Emre Torun, olay gününü hatırlamak istemediğini belirtti.

Anneleri de 39 gün sonra öldü

Baba da olay gününe kadar oğulları arasında birbirini öldürecek kadar husumet olmadığını, olay günü evden çıktıktan sonra cinayetin gerçekleştiğini kaydetti. Şikayetçi olmadığını belirten baba, eşinin de olaydan 39 gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Akıl hastanesine sevk edildi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilip rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Korkunç cinayette ne olmuştu?

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Emre Torun (30) 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can Torun'u bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.