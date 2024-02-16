Mine Geçili'nin 'Hayat' şarkısı tüm digital platformlarda piyasaya çıktı

Sözlerini gazeteci yazar Talat Atilla'nın yazdığı, TRT sanatçısı Mine Geçili'nin seslendirdiği hayat şarkısı tüm digital platformlarda piyasaya çıktı. Hüseyin Bitmez'in bestesi, Aydın Sarman'ın yapımcı ve aranjörlüğünde çıkan hayat digital platformların yanında dünyada 196 ülkede aynı anda yayında.

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Eser, çıktığı ilk gün Spotify New Music Friday, Apple - New Music Dailiy listesine girerek büyük başarı elde etti. Hayat şarkısının sözlerini yazan gazeteci - yazar ve sosyolog Talat Atilla, yüksek lisanslarını, Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimlerini bitirerek yaptı.

Ulus gazetesinde muhabirlik ve istihbarat şefliği, Günaydın, Tercüman, Son Havadis Gazetesi’nde muhabirlik, Yankı Dergisi’nde köşe yazarlığı yapan Atilla, 10 sene Güneş gazetesi yazar ve Ankara temsilciliğinin yanında Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Lordlar Kamarası kitabın da yazarı olan Talat Atilla, CNNTURK ve Tv100 başta olmak üzere bir çok kanalda programlar yaptı. Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinin verdiği 'şeref madalyası' TAÇSAV Atatürk özel ödülü, Avrupa Gazeteciler Derneği yılın yazarı, Azerbaycan istiklal şairi Ahmet Cevad "Onur Madalyası, Uluslararası Radyocular Birliği yılın köşe yazarı ödülü dahil 50'den fazla ödül alan Atilla, turktime ve mecliskulisi.com haber sitelerinin de sahibidir.

Mine Geçili kimdir?

HAYAT parçasını seslendiren Mine Geçili'nin anneannesi Aşık Veysel'in öğrencisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu. 2003 yılında Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Yılın Zeki Mürenleri ve Safiye Aylaları isimli ses yarışmasında 3.cülük, 2004 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Zeki Müren Ses Yarışması'nda da birinci oldu.





Seksenler dizisindeki susmuş karekteri ile tanınan, Hayat şarkısının aranjör ve yapımcısı müzisyen Aydın Sarman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümü mezunudur. Sibel Can'dan Emel Sayın'a kadar Padişah ve kanasın gibi bininin üzerinde bestesi olan Sarman, mandıra filozofu ve dersimiz Atatürk başta yüzlerce dizi ve filmin müziklerini yapmıştır. 2007 yılında yapmış olduğu bestesi “Sana Ölürüm”, Murat Başaran’a KRAL TV Müzik Ödüllerinde yılın şarkısı ve yılın en iyi pop sanatçısı ünvanını kazandırmıştır. Hayat'ın bestecisi udi Hüseyin Bitmez, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü mezunudur. Yüzlerce tanınmış bestenin sahibi Hüseyin Bitmez, 1990 yılında Milliyet gazetesinin yılın en sevilen 10 şarkı yarışmasında “Seni Sordum Yıldızlara” adlı Beyati makamında, 1995 yılında aynı gazetenin aynı düzenlemeyle yaptığı yarışmada “Ömrümü Çalan Yıllar” adlı şarkıları ile ödüller almıştır.