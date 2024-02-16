BIST 9.268
DOLAR 30,82
EURO 33,19
ALTIN 1.987,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor

Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor

Eskişehir’in Fatih Mahallesi Muhtarı Eda Yıldırım, 5 yıldır mahallesindeki kadınlara kanser önlem almak için düzenli olarak sağlık taraması yaptırıyor.

Abone ol

Yıldırım, mahalle sakini kadınlara erken teşhisin önem arz ettiği kanser hastalığına dair, 2019 yılından bu yana düzenli olarak sağlık taraması yaptırıyor.

Sağlık merkezinde, 30 ile 70 yaş arası kadın mahalle sakinlerini kanserden korunmak için 5 yıldır yapılan taramalar vatandaşlardan ilgi ve beğeni görüyor. Yaş gruplarına göre mamografi, rahim kanseri ve kolon kanseri de taramalarda kontrol ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Üç ayrı ilde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Üç ayrı ilde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi
İsrail Başbakanı Netenyahu kapıları kapattı
İsrail Başbakanı Netenyahu kapıları kapattı
Kastamonu'da FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Kastamonu'da FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
AK Parti'de atama! Yeni ilçe başkanı belli oldu
AK Parti'de atama! Yeni ilçe başkanı belli oldu
Iraklılar, İsrail ürünlerini boykot ediyor!
Iraklılar, İsrail ürünlerini boykot ediyor!
Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
Dünya'yı sarsan bomba iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Dünya'yı sarsan bomba iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Bursa'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!
Bursa'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!
Türk savunma sanayi şirketi teknoloji transferiyle Suudi Arabistan'da boy gösterecek
Türk savunma sanayi şirketi teknoloji transferiyle Suudi Arabistan'da boy gösterecek
İçilen ballı süt yanlış yöntemle tüm değerlerini kaybedebilir
İçilen ballı süt yanlış yöntemle tüm değerlerini kaybedebilir