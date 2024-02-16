AK Parti'de atama! Yeni ilçe başkanı belli oldu

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen’in İl Genel Meclisi üyeliğine aday olması dolayısıyla boşalan AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığına, Abdullah Akbulut atandı.Abone ol
AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen’in İl Genel Meclisi üyeliğine aday olması dolayısıyla boşalan AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığına, Abdullah Akbulut atandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Abdullah Akbulut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in olurları ile AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir." dedi.