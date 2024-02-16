Erdoğan Irak'ı uyarmıştı! Barzani'den PKK açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır dönüşü terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle Irak'a yaptığı uyarı karşılık buldu. Açıklama IKBY Başkanı Barzani'den geldi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük bir bağ ağrısı

Gündemdeki uluslararası konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını kesinlikle reddettiklerini vurguladı. Barzani, terör örgütü PKK'nın komşu ülkeler (Türkiye) için tehdit kaynağı, Erbil ve Bağdat için de "büyük bir baş ağrısı" olduğunu ifade etti.

IKBY ile İsrail arasında ilişki olduğu iddialarını reddeden Barzani, "İsrail ile hiçbir ilişkimiz yok ve bizde Mossad'ın hiçbir karargahı da yok" dedi.

IKBY Başkanı Barzani, Tahran'ın Mossad'ın IKBY'deki varlığına ilişkin Bağdat'a hiçbir kanıt sunamadığını vurguladı. Barzani, "IKBY, İran'a yönelik tehdit kaynağı değil. Sivillerin ölümüne neden oldu, İran'ın saldırısını dostluk çerçevesinde değerlendirmek mümkün değil" dedi.

Irak'taki Şii milis grupların ABD üslerine saldırılarına ilişkin de konuşan Barzani, buna bir son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Bağdat'ın IKBY'yi koruyamayacağından endişe duyduklarını dile getirdi.

"Mevcut zorluklar DEAŞ döneminden daha zor ve cephe hattı bilinmiyor" diyen Barzani, Irak hükümetini IKBY'in korunmasında temel rol almaya davet etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığına ilişkin ise Barzani, "IKBY'nin, koalisyon güçlerinin varlığının kaderine tek başına değil, Irak merkezi yönetim ile birlikte karar vereceği" yorumunu yaptı.

Erdoğan ne demişti?

BAE ve Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Hakan Fidan, Bakan Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretine değinmişti.

Erdoğan Süleymaniye'nin PKK'ya verdiği desteğe tepki göstererek "KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık. Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. Birçok konuya tahammülümüz olabilir ancak konu bekamız ve milli güvenliğimiz ise müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.