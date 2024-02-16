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Aile Bakanı açıkladı! Evlilik Kredisi'ne deprem bölgesinden bin 11 genç başvurdu

Aile Bakanı açıkladı! Evlilik Kredisi'ne deprem bölgesinden bin 11 genç başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu.

Hangi illerde yaşayanlar başvurabiliyor

Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başlayacak.

Başvurular nereden yapılacak

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvuruda yaş sınırı var mı?

Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Resmi nikahtan ne kadar zaman önce başvurulabilir

Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek.

Gelir sınırı var mı?

Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. İlerleyen süreçte programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.
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