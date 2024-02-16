BIST 9.248
DOLAR 30,82
EURO 33,20
ALTIN 1.986,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Van ve Hakkari'de dünden bu yana yürütülen çalışmalarda kardan kapanan 354 yerleşim biriminin yolu açıldı, 112 yolda çalışmalar devam ediyor.

Abone ol

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 176 mahalle ve mezra yolundan 106'sı açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 70 yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 42 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda kapalı olan 290 yerleşim biriminden 248'inin yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 42 yerleşim biriminin yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizle çalışması yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'da, Ali Asadov yeniden başbakan olarak atandı
Azerbaycan'da, Ali Asadov yeniden başbakan olarak atandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı!
15 Temmuz 2016 saat 20.30'a tekrar göz göre göre yaklaşıyoruz! Cihat Yaycı uyardı
15 Temmuz 2016 saat 20.30'a tekrar göz göre göre yaklaşıyoruz! Cihat Yaycı uyardı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164,4 milyar dolar oldu
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164,4 milyar dolar oldu
Çorum'da bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Çorum'da bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
RTÜK'te üst düzey ayrılık! Merve Dizdar paylaşımı tepki çekmişti
RTÜK'te üst düzey ayrılık! Merve Dizdar paylaşımı tepki çekmişti
Epilepsi vakalarının yüzde 50’sinin nedeni bilinmiyor!
Epilepsi vakalarının yüzde 50’sinin nedeni bilinmiyor!
30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısını yakalandı
30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısını yakalandı
2023'te yaklaşık 660 milyon liralık bozuk para ceplere girdi
2023'te yaklaşık 660 milyon liralık bozuk para ceplere girdi
Bakan Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan'la turizm işbirliği açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan'la turizm işbirliği açıklaması
Marmara'da batan geminin enkazına ulaşıldı! Bugün dalış gerçekleştirilecek
Marmara'da batan geminin enkazına ulaşıldı! Bugün dalış gerçekleştirilecek