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RTÜK'te üst düzey ayrılık! Merve Dizdar paylaşımı tepki çekmişti

RTÜK'te üst düzey ayrılık! Merve Dizdar paylaşımı tepki çekmişti

İbrahim Uslu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda RTÜK'teki görevinden ayrıldığını duyurdu. Uslu, oyuncu Merve Dizdar'la ilgili paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti.

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RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, RTÜK'teki görevinden ayrıldığını duyurdu. Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık RTÜK'te görevime son verme zamanı geldi" dedi.

Uslu, görevinden ayrıldıktan sonra bakanlık müşaviri olarak çalışacağını duyurdu ve "Türkiye'nin yüzyıl vizyonuyla, milletimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, kamu aracıyla kayak yapmaya gittiği iddialarıyla gündeme gelmiş ve aynı zamanda Merve Dizdar'ı eleştirmişti. Uslu, "Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülü tebrik etmek yanlıştır" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Dr. İbrahim Uslu, 2007 yılında RTÜK'te uzman yardımcısı olarak göreve başlamış ve uzmanlık, koordinatörlük ve danışmanlık gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu.

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