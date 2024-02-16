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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

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Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı İbrahim Akdağ, ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa ile sakatlığı süren Roman Kvet, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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