Ahmet Hakan: Mustafa Sarıgül'le çok dalga geçtim, fakat bu kez hakkını teslim etmeliyim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İliç'te yaşanan faciayla ilgili yayınına konuk olan Mustafa Sarıgül için, Ağırbaşlılığıyla, sükunetiyle, yatıştırıcı üslubuyla Mustafa Sarıgül, tam bir devlet adamı sorumluluğuyla hareket etti." diye yazdı.

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Mustafa Sarıgül'ü çok eleştirdiğini, arada dalga geçtiğini belirterek, "Memleketi Erzincan İliç’te yaşanan faciayla ilgili olarak geçen akşam Tarafsız Bölge’de konuğumuz oldu. Facianın yaşandığı yere çok yakın bir evden katıldı canlı yayınımıza. Program boyunca... Felaketi siyasallaştırmadı. Sükunetini korudu" diye yazdı.

Sarıgül'ün tam bir devlet adamı sorumluluğuyla hareket ettiğini kaydeden Hakan, "Belki keskin muhalifler Sarıgül’ün bu yaklaşımından hoşlanmamış olabilirler ama şunu bilsinler: Böyle bir üslup, CHP’ye kaybettirmez, kazandırır" ifadelerini kullandı.