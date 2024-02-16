İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bakın ne diye duyurdular?

HBS Araştırma şirketi İstanbul'da 2 bin 925 seçmenle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İstabul seçmenine "Hangi partinin adayına oy vereceksiniz?" diye soruldu. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 2 puan önünde çıktı.

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31 Mart seçimleri yaklaşırken sonucu en çok merak edilen il olan İstanbul'la ilgili en son anket HBS Araştırma şirketinden geldi. HBS'nin İstanbul'da yüzde 48'i kadın yüzde 52'si erkek 2 bin 925 kişiyle yüz yüze yaptığı ankete göre, AK Parti ve MHP adayı Murat Kurum 2 puan önde gözüküyor.

"Bütün siyasi partilere aynı mesafedeyiz. Yakın ve uzak olduğumuz hiç bir siyasi parti yoktur." diyen HBS'nin patronu Mustafa Öztürk, anket sonuçlarını paylaştıktan sonra şu uyarıyı yaptı: "Bir Parti kazansın veya kaybetsin diye bir derdimiz ise hiç olmadı. Biz kimseye sizi mutlu edecek sonuçlar paylaşacağız diye bir söz vermedik. Sadece gerçekleri ve objektif saha sonuçlarını yayınlamaya devam edeceğiz."

İşte İstanbul anketinin sonuçları...

HBS'nin "31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna katılımcılardan yüzde 38.3'ü AK Parti/MHP cevabı verirken, yüzde 36,9'u CHP karşılığı verdi. İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 5.2, DEM Parti diyenlerin oranı yüzde 4.8, Zafer Partisi diyenlerin oranı yüzde 2, Yeniden Refah Partisi diyenlerin oranı ise 1.9 çıktı.