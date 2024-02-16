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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

Bolu-Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine seyir halinde olan Muharrem Ş. yönetimindeki 14 ACL 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sürücü Muharrem Ş. yaralandı. Su kanalına otomobilin uçtuğunu gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Muharrem Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

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