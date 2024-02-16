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Kütahya'da yoğun kar nedeniyle ormanda mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Kütahya'da yoğun kar nedeniyle ormanda mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Kütahya'da yoğun kar ve sis nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 3 orman işçisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezine Kütahya merkeze 30 kilometre mesafede bulunan Kirazlı Yaylası mevkiinde sis ve kar yağışı dolayısıyla ormanlık alanda mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harede geçen AFAD ekipleri, işçileri kurtarmak için seferber oldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra özel bir şirkette çalışan ve donma tehlikesi geçiren Hasan Öztürk, Adem Aydın ve Adem Çakır isimli işçileri kurtarmayı başardı. Özel arazi aracı ile güvenli bir bölgeye getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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