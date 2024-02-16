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"Yasak aşk" cinayetinde 4 kişi tutuklandı!

"Yasak aşk" cinayetinde 4 kişi tutuklandı!

Kırıkkale'de karısıyla birlikte "yasak aşk" yaşadığını öne sürdüğü 25 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı ile cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı.

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Olay, 13 Şubat salı günü Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.E. isimli şahıs, karısı ile birlikte olduğunu öne sürdüğü Güven Mert Yıldırım'ı kavga esnasında bıçakladı. 25 yaşındaki Yıldırım'ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından E.E., R.E., M.E. ve R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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