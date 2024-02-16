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AK Parti'de bir istifa daha! "Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de bir istifa daha! "Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

 AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, 2020 yılından bu yana görevde bulunduğu ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, 2020 yılından bu yana dava bildiğim, hiçbir çıkar, menfaat ve beklentim olmaksızın çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine teşkilatın önünü açmak adına 14 Şubat tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz emek veren tüm dostlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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