Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin 5 metreyi aşan kar tünellerinde zorlu mücadelesi aralıksız sürüyor.

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Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yolunda ekiplerin zorlu karla mücadelesi devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri Çobanpınar köyü yolunda 5 metreyi bulan kar tünelleri arasında çalışma yapıyor. Ekipler, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasını tüm hızıyla devam ediyor.