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YÖK'ten özel yetenek sınavlarına yeni düzenleme

YÖK'ten özel yetenek sınavlarına yeni düzenleme

Spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarında sistem değiştirildi. 

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YÖK’ün yeni kararı ile adaylar sınavlara istedikleri şehirde katılabilecek. Sınavlar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyecek. Her aday aynı sınava tabi olacak. İşte özel yetenek sınavlarında yapılan değişiklikler..

Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarında sistem değiştirildi.

Açıklama Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapıldı. Buna göre, spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde ve tarihlerde özel yetenek sınavı yapılacak.

Söz konusu programlara başvuru ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Bu programlar için ilgili yükseköğretim kurumuna başvuru yapılmayacak. Özel yetenek gerektiren alanlara girmeye çalışan pek çok üniversite adayı ilgili üniversitelerin sınavları için sık sık şehir değiştirmek zorunda kalıyordu. YÖK’ün yeni kararı ile adaylar sınavlara istedikleri şehirde katılabilecek.

Sınavlar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyecek. Her aday aynı sınava tabi olacak.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanacak

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