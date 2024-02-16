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30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısını yakalandı

30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısını yakalandı

Adana’da "kasten adam öldürmek" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, kardeşinin kimlik numarasını vererek polisi atlatmak isterken yakalandı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı, Seyhan devriye ekipler, şüphelendikleri bir kişi GBT sorgusu yaptı. Sorguda Faruk S. olduğunu beyan eden şüphelinin sistemdeki fotoğrafı uyuşmayınca ekipler şahsı parmak izine götürdü. Yapılan parmak izi kontrolünde şüphelinin "kasten adam öldürme" suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Cumali S. olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan firari Cumali S. cezaevine gönderildi.

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