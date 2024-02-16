Aşk adası tepki çekti Fragmanı olay oldu erkek istiyorum erkek RTÜK harekete geçti

Yayınlanan ilk fragmanı ile büyük tepki çeken yeni yarışma Aşk Adası'na RTÜK açıklaması geldi.RTÜK, “Aşk Adası” programıyla ilgili ön inceleme yaptığını açıkladı.

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İngiltere’den ithal program Aşk Adası’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Programın sunuculuğunu Saba Tümer yapacak. Yayınlanan fragmanda da bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri gündem oldu.

Yarışmacıların samimi halleri, aşk ve tartışmaların yaşanacağı anlar ilk fragmanda da hemen göze çarpıyor.

Programın hangi kanalda yayına geleceği ise izleyiciler tarafından araştırılıyordu. Aşk Adası programı, Gain adlı platformda yayınlanacak. İlk tanıtımı seyirciye sunulan program için şimdiden heyecan duyulmaya başlandı.

İlk kez 14 Şubat’ta yayınlanan tanıtımında Aşk Adası programının detayları paylaşıldı. Saba Tümer’in şen kahkahalarının yansıdığı fragmanın girişinde "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur” sözleri yer aldı.

Kadın ve erkek eşleşmelerinin olacağı realty-show programında farklı oyunlar ve elemeler gerçekleşecek.

RTÜK'ten açıklama

Dünya basınında büyük yankı uyandıran İngiltere’nin müstehcen programı Aşk Adası'nın Türkiye'de yayınlanması tartışmalara yol açtı. Programın RTÜK'e takılıp takılmayacağı merak konusuydu. Tartışmalı programın ilk fragmanı olay olurken, RTÜK'ten açıklama geldi. RTÜK, “Aşk Adası” programıyla ilgili ön inceleme yaptığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şu açıklamayı yaptı; "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan “Aşk Adası” isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir.

RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir.

Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.