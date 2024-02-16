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15 Temmuz 2016 saat 20.30'a tekrar göz göre göre yaklaşıyoruz! Cihat Yaycı uyardı

15 Temmuz 2016 saat 20.30'a tekrar göz göre göre yaklaşıyoruz! Cihat Yaycı uyardı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele iradesi ve söylemlerinin bürokraside karşılık bulmadığını yazdı. Yaycı, göreve döndürülen FETÖ iltisaklıların kamuda üst düzey pozisyonlara getirildiği iddiasını gündeme getirdi.

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Son olarak FETÖ elebaşı 11 Şubat 2024’te mesajlar dolu bir video yayımladı. 

Komutanlığı döneminde FETÖ ile mücadelenin önemli isimlerinden olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'nün yeni bir darbe hazırlığının taşlarını döşediğini savundu.

Yaycı, Masterhaber'deki yazısında alevlenen FETÖ tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden önce de benzer videoları yayınladığına dikkat çeken Yaycı, "Bu yapı şuan en üst ağızdan Türkiye’deki kripto militanlarına mesaj yollarken, “Yusuf Suresi” vurgusuyla da hapishanede ya da devletten uzaklaştırılan kitlesine de “hazırlanın” diyerek işaret verdiği kuvvetle muhtemeldir." ifadelerine yer verdi.

FETÖ ile sistematik bir mücadelenin olmadığını ileri süren Yaycı, "Sayın Cumhurbaşkanının FETÖ ile mücadele iradesi ve söylemleri bürokraside karşılık bulmuyor…" dedi.

"Görevden dönenler hınç alıyor"

Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu için göreve iade kararına değinen yazar, yazısını böyle tamamladı: 

"Devlet kadrolarını ele geçirmeyi hedefleyen ve hatta ele geçirdiği 15 Temmuz’da görülen FETÖ’nün bu kadrolardan arındırılıp arındırılmadığını oranlar açıklanırsa daha net anlarız…

Hatta bazı bakanlıkların ve kurumların kadrolarının büyük ölçüde ele geçirmiş olduğu herkesin bildiği bir gerçek iken, korkarım açıklanacak FETÖ iltisakı nedeniyle ilişiği kesilen personel oranları, 15 Temmuz’dan sonra bazı bakanlık ve kurumlarda hiç de bir temizlik yapılmadığını ve FETÖ’nün hala kadroları işgal ettiğini gösterecektir.

Sonucun tüyler ürpertici olacağından eminim…

Görevden Dönenler Kadrolaşıyor ve Hınç Alıyor!

Mevcut ve göreve döndürülen FETÖ iltisakların kadrolaştıkları ve diğerlerinden hınç almaya başladıklarını da çok sık duyuyoruz.

Memlekette liyakatli insan kalmamış gibi FETÖ kurumlarının yöneticiliğini yapmış olanların devlette üst düzeylere getirilmesi FETÖ ile mücadelede samimiyetsizlik ve adaletsizlik hissini pekiştirmektedir.

Acil önlemler gerekiyor

İşte bu ortamda tabiatıyla FETÖ elebaşı “yeniden diriliş” diyor.

“15 Temmuz 2016 saat 20.30’a adım adım tekrar yaklaşıyoruz” diye haykırıyoruz ama nafile.

FETÖ ile mücadeleye özel yasal ve idari düzenlemelerin acilen yapılması şarttır.

FETÖ ile mücadele kurumu kurulmadan ve devlet FETÖ’den arındırılmadan güvende olmamız mümkün değildir.

Şu anda FETÖ ile ciddi mücadele edildiğini söyleyenler varsa… Geçiniz…

Oy uğruna FETÖ’ye taviz veren ve onlarla irtibat kurna ya da onlara siyasi ve bürokratik makam sağlayanlar varsa onlara da yazıklar olsun..

Bilsinler ki, bu Milletin ve şehitlerin vebali onların üzerinedir ve asla iflah olmazlar…"

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