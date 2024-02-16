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Azerbaycan'da, Ali Asadov yeniden başbakan olarak atandı

Azerbaycan'da, Ali Asadov yeniden başbakan olarak atandı

Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının ardından yasalar gereği istifa eden Ali Asadov, yeniden başbakanlık görevine atandı.

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Azerbaycan Milli Meclisinde, Asadov'un Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından başbakan olarak atanması görüşüldü.

Görüşmeler sonrasında Milli Meclis, 105 oyla Asadov'un başbakan olarak atanmasını onayladı. Bir milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Azerbaycan'da hükümet, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etmişti.

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