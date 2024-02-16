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Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı! Ne kadar oldu?

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı.

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

"100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

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