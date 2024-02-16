Beytüşşebap'ta kar etkisini sürdürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar etkisini sürdürüyor, yüksek bölgeler beyaz örtü altında.

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Şırnak'ta çetin geçen kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar etkisi altında. Beyaz örtüye bürünen Bölücek, Ballı, Güneyyaka, Beşağaç ve Değirmen köylerinde her yer beyazlar içinde kaldı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köylerde vatandaşlar evlerinden çıkamaz hale geldi. Hayvancılıkla uğraşan Sabri Yiğit köylerinde aylardır karla mücadele ettiklerini söyledi. Yiğit, "Kar kış devam ediyor. Ekiplerimiz sağ olsun sürekli yolları açıyor. Ama kar çok yağdığı için sadece küçükbaş hayvanlarımı beslemekle geçiyor günlerimiz. Kar eridiği vakit bahar gelecek inşallah'' dedi.