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Yolcu dolu minibüs vidanjöre çarptı, 12 kişi yaralandı

Yolcu dolu minibüs vidanjöre çarptı, 12 kişi yaralandı

Eskişehir’de yolcularla dolu bir minibüsün vidanjöre çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Eskişehir-Alpu karayolu ile Gülizar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Ç. (62) kullandığı 26 M 0073 plakalı yolcu minibüsü ile sokak arasından kontrolsüz şekilde çıkarak cadde üzerinde Eskişehir istikametine seyir halinde olan Onur D. (48) idaresindeki 26 ABK 136 plakalı vidanjöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüste yolcuların bulunmasından dolayı bir anda can pazarı yaşandı.

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