Artvin’de sebze yüklü kamyonet park halindeki tıra çarptı

Artvin’in Hopa ilçesinde sebze yüklü kamyonet park halindeki tıra çarptı. Kazada kamyonet içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza ilçenin Terminal mevkiinde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize istikametinden Artvin istikametine gitmekte olan Hasan Danışmaz (36) yönetiminde olan 61 K 25133 plakalı sebze yüklü kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu park halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle araç içinde bulunan sürücü Hasan Danışmaz ve Hüseyin Kurt (27) yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.