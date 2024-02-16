Merkez Bankası piyasa anketini yayımladı yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'nın yayımladığı 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında yüzde 42,04'den yüzde 42,96'ya yükseldi. Yıl sonu doları/TL beklentisi ise, 40,02 TL oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,96 oldu. Ocak ayında beklenti yüzde 42,04 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise, bir önceki anket döneminde 40,00 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu.

TCMB Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 66,67’sinin beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 40,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 46,67‘sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 21,67‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Politika faizi beklentisi değişmedi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,02

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,00 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,64 TL iken, bu anket döneminde 41,15 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,3'e geriledi

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."