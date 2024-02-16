Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm abone alımına başladı

Türkiye'nin 4'üncü operatörü olarak hizmet verecek Netgsm, "0510 22X XXXX" numara blokuyla bu ay itibarıyla abone alımına başladı.

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Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, AA muhabirine, firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını belirten Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçen yıl hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 4'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini verdi.

"Abonelikleri elektronik ortamda alıyoruz"

Öcal, BTK'ye yaptıkları başvurulara ilişkin onayları geçen yılın sonu itibarıyla aldıklarını dile getirerek, "Gerekli başvuruları yaptık. Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Abone alımına bu ay itibarıyla başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Böylece Türk Telekom'un mobil hizmeti TT Mobil, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından 4'üncü operatör olarak hizmet vereceklerini belirten Öcal, diğer GSM operatörlerin numaralarının da Netgsm'e taşınabileceğini kaydetti. Öcal, "Bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.