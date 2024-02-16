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Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.M'nin yüklü miktarda uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hapını piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Zeytinlik Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, 6 bin 484 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 17 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 400 lira ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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