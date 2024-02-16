600 bin liralık spor ayakkabılar cayır cayır yandı!

Düzce’nin Arapçiftliği Mahallesinde iki katlı evin alt katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan evde bulunan yaklaşık değeri 600 bin lira olan ayakkabılar tamamen yandı.

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Yangın Arapçiftliği Mahallesi 2922. sokakta O. G.’ye ait iki katlı evin zemin katında çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evde yapılan kontrolde herhangi bir yaralanma ya da can kaybına rastlanmazken, ev ve içeride bulunan 600 bin liralık spor ayakkabılar kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede büyüyen yangını fark edip müdahale eden O. G.’nin komşusu Nejdet Işık, “Ben evde kahvaltı yapıyordum, baktım bir ses geldi. Doğalgaz mı patladı diye sağa sola baktım. Camı açtım ev komple tutuşmuş yanıyor. İtfaiye gelinceye kadar bahçe hortumunu taktım çıktım çatıya yangına müdahale ettim. Ben hortumla müdahale etmesem komple yanıyordu” dedi.

Yangının çıkış sebebi ise henüz belli olmazken, inceleme başlatıldı.