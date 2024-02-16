BIST 9.272
DOLAR 30,82
EURO 33,20
ALTIN 1.987,62
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'yle Mücadele Platformu'ndan Danıştay üyelerine suç duyurusu!

FETÖ'yle Mücadele Platformu'ndan Danıştay üyelerine suç duyurusu!

Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdiği ortaya çıkarken, Fetulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu, Danıştay’ın üyeleri hakkında İzmir’den suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubunun görevine geri dönmesine karar vermişti. Danıştay 5. Dairesi karara gerekçe olarak, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.
Bu gelişmelerin ardından Fetulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Danıştay üyeleri hakkında İzmir’den suç duyurusunda bulundu.

“Kararla toplumun vicdanı derinden yaralanmıştır”

Suç duyurusunda bulunmalarına ilişkin konuşan TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, bu kararla Danıştay’ın skandala imza attığını söyledi.
Gömük, “FETÖ iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 yargı mensubunun, Danıştay 5. Dairesi tarafından istikrar kazanmış içtihatlara ve hukuk teamüllerine zıt bir manevra ile göreve iade edilmeleri kararları sonrası toplumun vicdanı derinden yaralanmıştır. Hukuk ve vicdanla bağdaşmayan, milletin yargıya olan güvenini temelden sarsan pek mânâlı yargı kararları derhal düzeltilmelidir. TAYDER olarak hukuk önünde hesap sormaktan hiçbir zaman imtina etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin dediği gibi Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy’de hırsız maçı fırsat bildi, yakalanınca silah çekti
Kadıköy’de hırsız maçı fırsat bildi, yakalanınca silah çekti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor
Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor
Üç ayrı ilde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Üç ayrı ilde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi
İsrail Başbakanı Netenyahu kapıları kapattı
İsrail Başbakanı Netenyahu kapıları kapattı
Kastamonu'da FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Kastamonu'da FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
AK Parti'de atama! Yeni ilçe başkanı belli oldu
AK Parti'de atama! Yeni ilçe başkanı belli oldu
Iraklılar, İsrail ürünlerini boykot ediyor!
Iraklılar, İsrail ürünlerini boykot ediyor!
Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
Dünya'yı sarsan bomba iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Dünya'yı sarsan bomba iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Bursa'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!
Bursa'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!