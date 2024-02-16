BIST 9.268
DOLAR 30,82
EURO 33,19
ALTIN 1.987,71
HABER /  SPOR

Sivasspor, Hatayspor maçı için taktik çalıştı

Sivasspor, Hatayspor maçı için taktik çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Mersin'e gidecek.
Hatayspor ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Arsuz’da evin mutfak kısmında yaşanan korkuttu
Arsuz’da evin mutfak kısmında yaşanan korkuttu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Konya'da sahte içki operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
Konya'da sahte içki operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor
Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor
Esenyurt’ta kuyumcuya giren şahıs silahla 1 kişiyi vurdu
Esenyurt’ta kuyumcuya giren şahıs silahla 1 kişiyi vurdu
Hatay'da doğal gaz boru hattında akış yeniden başladı
Hatay'da doğal gaz boru hattında akış yeniden başladı
Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası sektörü yeniden ayağa kalkıyor
Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası sektörü yeniden ayağa kalkıyor
Döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik istisna uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi
Döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik istisna uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi
Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ödüle aday gösterildi!
Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ödüle aday gösterildi!
'Efsane Başkan' olarak anılan Osman Özgüven CHP'den istifa etti
'Efsane Başkan' olarak anılan Osman Özgüven CHP'den istifa etti
Mine Geçili'nin 'Hayat' şarkısı tüm digital platformlarda piyasaya çıktı
Mine Geçili'nin 'Hayat' şarkısı tüm digital platformlarda piyasaya çıktı
600 bin liralık spor ayakkabılar cayır cayır yandı!
600 bin liralık spor ayakkabılar cayır cayır yandı!