BIST 9.272
DOLAR 30,82
EURO 33,20
ALTIN 1.987,62
HABER /  EKONOMİ

Döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik istisna uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik istisna uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde uygulanan damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde yapılan değişiklik tebliğe işlendi.

Bu kapsamda, kamu yatırımlarındaki uluslararası ihaleye çıkarılma şartına bağlı istisnanın kaldırılması ve bu değişikliğin Kanunun yayım tarihi olan 28 Aralık 2023'ten sonra çıkılan ihalelere uygulanması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre, damga vergisi ve harç istisnası, yalnızca ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar yönünden devam edecek.

Tebliğ, 28 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının aynı konudaki İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ödüle aday gösterildi!
Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ödüle aday gösterildi!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
'Efsane Başkan' olarak anılan Osman Özgüven CHP'den istifa etti
'Efsane Başkan' olarak anılan Osman Özgüven CHP'den istifa etti
Mine Geçili'nin 'Hayat' şarkısı tüm digital platformlarda piyasaya çıktı
Mine Geçili'nin 'Hayat' şarkısı tüm digital platformlarda piyasaya çıktı
600 bin liralık spor ayakkabılar cayır cayır yandı!
600 bin liralık spor ayakkabılar cayır cayır yandı!
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil Delil Aysal, hakim karşısında
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil Delil Aysal, hakim karşısında
FETÖ'yle Mücadele Platformu'ndan Danıştay üyelerine suç duyurusu!
FETÖ'yle Mücadele Platformu'ndan Danıştay üyelerine suç duyurusu!
Kadıköy’de hırsız maçı fırsat bildi, yakalanınca silah çekti
Kadıköy’de hırsız maçı fırsat bildi, yakalanınca silah çekti
Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor
Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor
Üç ayrı ilde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Üç ayrı ilde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı!
Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da 6 bin 484 uyuşturucu hap ele geçirildi
İsrail Başbakanı Netenyahu kapıları kapattı
İsrail Başbakanı Netenyahu kapıları kapattı