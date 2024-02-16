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Evi kenevir tarlasına çevirdi, düzenlenen baskınla yakalandı

Evi kenevir tarlasına çevirdi, düzenlenen baskınla yakalandı

Zeytinburnu'nda iki adrese düzenlenen baskında, özel düzenekle kurulmuş sera usulü havalandırmalı uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Hint keneviri yetiştirip satan 1 kişi düzenlenen baskında gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde iki farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda toplam ağırlığı 8 kilo 340 gram olan 110 kök Hint keneviri, 2 kilo 665 gram ağırlığında kurutulmuş Hint keneviri, 1 adet pompalı tüfek, 100 adet fişek, uyuşturucu üretiminde kullanılan havalandırma borusu, led ışık, çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda S.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.Ş., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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