Günlük yaşamın bir parçası haline gelen yapay zeka, "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna cevap verirken, kullandığı politik dil dikkat çekti. Olası bir savaşta kendisini de başrole yazdı.

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Son yıllarda yapay zeka destekli yazılımlar iş hayatında ve günlük hayatta bir parçamız olmaya başladı. Sporda hakem yardımcılığına, dil gelişiminden belediye başkan adayı bulmaya kadar önemli işlere imza atan yapay zeka, gelecek ile ilgili de yaptığı tahminleri dikkat çekti. Yapay zeka aynı zamanda bizlere konu hakkında görseller hazırladı.

Gelecek ile ilgili şaşırtıcı tahminlerde bulunan yapay zekaya bu sefer '3 Dünya Savaşı'nı sorduk. Orta Doğu'da bazı ülkeler tarafından savaş naraları atılması, Doğu Avrupa'da Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve Doğu-Batı bloğunun soğuk savaş hali akıllara '3. Dünya Savaşı çıkacak mı?' sorularını getirdi.

OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zekâya dayalı sohbet robotu ChatGPT'ye 3. Dünya Savaşı'nı sorduk. "Güncel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak 3. Dünya Davaşı ile ilgili bir tahminde bulunur musun?" sorusuna kaçamak cevap veren sohbet robotu, "Dünya Savaşı gibi bir konseptle ilgili tahminde bulunmak oldukça karmaşık ve spekülatiftir. Böyle bir savaşın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, hangi ülkelerin dahil olacağı, sonuçları ve etkileri hakkında kesin öngörülerde bulunmak mümkün değildir." dedi.

Savaşın olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten ChatGPT, "Bu tür bir savaşın olası sonuçlarını değerlendirmek, geniş çaplı tahribat, kayıplar ve uluslararası ilişkilerde kalıcı değişiklikler gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğinden, bu konu üzerine düşünmek ve tartışmak son derece hassastır" dedi.

Modern savaşların, siber savaş, yapay zeka destekli sistemler, insansız hava araçları ve diğer gelişmiş teknolojilerin kullanımını içerebileceğini belirterek, "Bu tür teknolojilerin savaşın gidişatı ve sonuçları üzerinde belirleyici etkileri olabilir" yorumunda bulundu ve konunun önemine dikkat çekti.

Bu tür bir savaşın sonuçlarının büyük olasılıkla 'çok yönlü ve karmaşık' olacağını belirten sohbet robotu ChatGPT, savaşta hangi ülkelerin zaferle çıkacağı sorusuna, "Büyük ölçekli bir savaşta, birçok ülke farklı derecelerde zarar görebilir ve "galip" veya "mağlup" kavramları, savaşın doğası ve sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Modern savaşlar, askeri güçten çok ekonomik dayanıklılık, uluslararası ittifaklar ve stratejik kaynaklara erişim gibi faktörlere bağlı olabilir" diyerek ülke ve bölge ismi vermeden cevap verdi.

Savaş sonrası dünya düzeninin nasıl olacağı yönünde soru yöneltilen robot, "Büyük bir savaşın ardından, uluslararası ilişkilerde ve dünya düzeninde önemli değişiklikler olması muhtemeldir. Bu, yeni güç dengelerinin oluşmasına, belki de yeni uluslararası kurumların kurulmasına veya mevcut olanların yeniden yapılandırılmasına yol açabilir" diyerek kaçamak cevap verdi.

Savaş sonrası dönem hakkında da kısa bir tahminde bulunurken yeni teknolojik gelişmelerin yaşanabileceğini, "Yeniden inşa çabaları, ekonomik toparlanma, toplumsal iyileşme ve uluslararası işbirliğinin yeniden kurulması gibi büyük zorlukları beraberinde getirebilir. Ancak, tarih boyunca görüldüğü üzere, bu tür dönemler aynı zamanda büyük teknolojik ve sosyal ilerlemeler için de bir zemin hazırlayabilir" diyerek belirtti.

Sorduğumuz sorulara genel hatlarıyla yüzeysel cevaplar veren ChatGPT, son olarak barış çağrısında bulundu. Barışa ve müzakerelere dikkat çeken sohbet robotu şunları söyledi:

Son olarak, 3. Dünya Savaşı gibi bir senaryonun gerçekleşmesini önlemek için uluslararası iş birliği, diplomatik çözümler ve barışçıl müzakerelerin önemi vurgulanmalıdır. Dünya liderleri ve uluslararası toplum, çatışmaları önlemek ve sürdürülebilir barışı teşvik etmek için birlikte çalışmalıdır.