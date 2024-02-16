Domain nedir? Alan adı tescili yapma rehberi

Bir alan adı kaydettirmek, çevrimiçi bir varlık oluşturmanın temel adımıdır. Web sitenize, insanların kolayca hatırlayabileceği benzersiz bir adres verir. Marka kimliğinizi geliştirmenin yanı sıra kayıtlı bir alan adı, e-posta adreslerinizi kişiselleştirmenize de olanak tanır.

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Çevrimiçi bir varlık oluşturmanın başlangıç noktası bir alan adı tescili yaptırmaktan geçer. İster kişisel bir blog oluşturun, ister bir e-ticaret mağazası açın isterseniz de kurumsal bir web sitesi açmak istiyor olun, alan adları ile ilgili tüm detayları bilmeniz gerekir.

Domain Nedir?

En basit ifadeyle, domain yani alan adı web sitenizin adresini ifade eder. İnsanların sitenize erişmek için tarayıcılarına yazdıkları, "google.com" gibi insan tarafından okunabilir bir isimdir.

Teknik olarak ele alındığında ise, bir web sunucusunun sayısal IP adresiyle eşleşen bir tanımlama dizesidir.

Örneğin, abc.com gibi bir web sitesinin bir grup sayıdan oluşan gerçek IP adresi 102.153.79.104 olsa, bunu hatırlayabilir miydiniz?

Muhtemelen hayır!

Dolayısıyla alan adları, ziyaretçileri doğru web sunucusu IP adresine yönlendiren, hatırlaması kolay bir kısayol görevi görür. Ziyaretçiler karmaşık bir IP adresi girmek yerine tarayıcılarına yalnızca alan adınızı yazabilirler. Bu da web sitenize veya web sayfanıza kolayca erişmelerini sağlar.

Alan Adları IP Adresleri ile Nasıl Çalışır?

İnternete bağlı her cihazın sayılardan oluşan benzersiz bir IP adresi vardır. Fakat IP adreslerinin insanlar tarafından hatırlanması zordur. Bu noktada devreye alan adları girer.



Alan adları, Alan Adı Sistemi (DNS) sunucuları aracılığıyla web sunucularının IP adresleriyle eşleştirilir. Yani birisi tarayıcısına bir alan adı yazdığında, DNS sunucuları siteyi barındıran web sunucusunun ilgili IP adresini bulur.

Tarayıcı daha sonra doğru web sitesini bulmak ve görüntülemek için bu IP adresini kullanabilir.

Ham IP adresini kullanmanızı sağlamak yerine, alan adları web sitelerinin hatırlanması için kolay bir kısayol sağlar.

Domain Kaydı Nedir?

Domain kaydı, web siteniz için benzersiz bir web adresi edinme sürecidir. Çevrimiçi kimliğiniz olarak hizmet veren bir alan adının kaydedilmesini içerir. Bir alan adını kaydettirdiğinizde, temel olarak bu belirli web adresi üzerinde sahiplik elde etmiş olursunuz, bu da bir web sitesi oluşturmanıza ve kişiselleştirilmiş e-posta adresleri kullanmanıza olanak tanır.

Örneğin, bir blog açmak istiyorsanız, "myblog.com" alan adını kaydedebilirsiniz. Bu, sizden başka hiç kimsenin bu adresi kullanamayacağı anlamına gelir. Bir alan adı kayıt ettirerek dijital bir varlık oluşturur ve insanların web sitenizi bulmasını ve web sitenize erişmesini kolaylaştırırsınız.

Neden Bir Alan Adı Kaydettirmelisiniz?

Bir alan adı kaydettirmek, çevrimiçi bir varlık oluşturmanın temel adımıdır. Web sitenize, insanların kolayca hatırlayabileceği benzersiz bir adres verir. Marka kimliğinizi geliştirmenin yanı sıra kayıtlı bir alan adı, e-posta adreslerinizi kişiselleştirmenize de olanak tanır. Bu, işeltmenize profesyonel bir dokunuş katar ve hedef kitlenizde güven oluşturur. Ayrıca, web sitenize güvenilirlik kazandırır ve arama motoru sonuçlarında daha üst sıralarda yer alma şansınızı artırır.

Markanıza Uygun Mükemmel Bir Alan Adı Nasıl Seçilir?

Markanızı tam olarak yansıtacak bir alan adı seçmek için aşağıdaki ipuçlarından ilham alabilirsiniz:

1. Alan Adınıza Karar Verin

Domain seçim sürecinde, markanızla uyumlu ve akılda kalıcı bir isim seçmeniz önemlidir. Bu noktada aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

Şirketinizin adını veya ürün ya da hizmetlerinizle ilgili anahtar kelimeleri alan adınızda kullanın

Kullanıcıların yazmasını ve hatırlamasını kolaylaştırmak için alan adınızı kısa ve basit tutun.

Kafa karıştırıcı olabileceğinden kısa çizgiler veya sayılar kullanmaktan kaçının.

Olası çakışmaları veya karışıklıkları önlemek için benzer alan adlarını araştırın.

2. Markanızı Göz Önünde Bulundurun

Seçtiğiniz alan adı, şirketinizin adı, değerleri ve genel imajıyla uyumlu olmalıdır. Markanızı yansıtan bir alan adı, hedef kitleniz arasında güvenilirlik ve tanınırlık oluşturmanıza yardımcı olur.

Örneğin, markanız çevre dostu ürünlere odaklanıyorsa, alan adınıza sürdürülebilirlik veya doğa ile ilgili anahtar kelimeler eklemeyi düşünebilirsiniz. Bu, potansiyel müşterilerin markanızın neyi temsil ettiğini hızla anlamasına yardımcı olur.

Unutmayın, iyi düşünülmüş bir alan adı daha güçlü bir marka varlığına katkıda bulunabilir ve müşteri güvenini artırabilir.

3. Akılda Kalıcı Bir İsim Seçin

Alan adı kaydı söz konusu olduğunda, akılda kalıcı bir isim seçmeniz de çok önemlidir. Akılda kalıcı bir alan adı, kullanıcıların web sitenizi kolayca hatırlamasına ve bulmasına yardımcı olur. Bu yüzden hatırlanması zor, uzun ve karmaşık isimlerden kaçının. Mümkünse kısa, basit ve açıklayıcı bir isim tercih edin. Akılda kalıcı bir çağrışım oluşturmak için işletmeniz veya sektörünüzle ilgili anahtar kelimeler kullanmayı düşünün. Ayrıca, kalıcı bir izlenim bırakmak için alan adınızın benzersiz olduğundan ve rakiplerinizden farklı olduğundan emin olun.

Alan Adı Kayıt Kuruluşu Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Alan adınıza karar verdikten sonra domain’inizi kayıt ettirmek için bir kayıt kuruluşu bulmanız gerekir. Aralarında seçim yapabileceğiniz çok fazla alan adı kayıt kuruluşu vardır. Bu yüzden seçiminizi yapmadan önce aşağıdakilere dikkat etmeniz gerekir:

1. Araştırmanızı Yapın

Bir alan adını kaydettirmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekir. Bu noktada doğru fiyat, hizmet ve müşteri desteği dengesini sunan bir alan adı kuruluşu bulmak için farklı seçenekleri değerlendirin. Kullanıcı dostu bir arayüze ve olumlu yorumlara sahip saygın kayıt şirketlerini arayın. Ayrıca, belirli alan adı uzantılarının getirdiği gereksinimler veya kısıtlamalar da dahil olmak üzere kayıt süreci hakkında bilgi edinin. Önceden araştırma yapmak, bilinçli bir karar vermenize ve ileride olası sorunları önlemenize yardımcı olur. Sorunsuz bir alan adı kayıt deneyimi sağlamak için seçenekleri karşılaştırmak ve bilgi toplamak için zaman ayırın.

2. Fiyatları ve Hizmetleri Karşılaştırın

Alan adı kaydı için fiyatları ve hizmetleri karşılaştırırken, bütçenizi ve ihtiyacınız olan özellikleri göz önünde bulundurun. DNS yönetimi ve müşteri desteği gibi temel özelliklerden ödün vermeden rekabetçi fiyatlar sunan kayıt şirketleri arayın. Alan adı gizliliği veya SSL sertifikaları gibi ek maliyetleri göz önünde bulundurun. Güvenilir bir hizmet almak için müşteri yorumlarını okuyun veya güvenilir kaynaklardan öneriler alın.

3. Güvenilir Alan Adı Kayıt Şirketlerine Bakın

Alan adınızı kaydettirmek söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç güvenilir alan adı kayıt şirketi vardır. Birçoğu kullanıcı dostu arayüzler, rekabetçi fiyatlar ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli alan adı uzantıları sunar. En güvenilir seçenekler arasında Hosting.com.tr gibi kayıt şirketleri yer alır. Hosting.com.tr yalnızca alan adı kayıt hizmetleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alan adı yönetim araçları, DNS yapılandırması ve müşteri desteği gibi ek özellikler de sunar.

Alan Adı Tescili Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki listede alan adı tescili ile alakalı tüm adımları bulabilirsiniz:

1. Alan Adı Kullanılabilirliğini Kontrol Edin

Alan adı kullanılabilirliğini kontrol etmek, alan adı kayıt sürecinde önemli bir adımdır. İstediğiniz alan adının zaten alınmış olup olmadığını veya kaydetmeniz için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur. Kullanılabilirliği kontrol etmek için alan adı kayıt şirketi web sitelerindeki veya bu amaç için özel olarak tasarlanmış çevrimiçi araçları kullanabilirsiniz. Bu araçlara istediğiniz alan adını girmeniz yeterlidir; araç, alan adının kullanılabilir olup olmadığını size hızlı bir şekilde bildirecektir.

Alan adı zaten alınmışsa, alternatif seçenekler bulmanız veya farklı alan adı uzantılarını değerlendirmeniz gerekebilir. Kullanılabilirliği kontrol etmek, web siteniz için benzersiz ve alakalı bir alan adını güvence altına almanızı sağlar.

2. Doğru Alan Adı Uzantısını Seçin

Alan adınız için domain uzantısını seçerken, web sitenizin amacını ve hedef kitlesini göz önünde bulundurun. .com, .org ve .net gibi popüler uzantılar çok yönlüdür ve yaygın olarak tanınır. Belirli bir ülkeyi hedefliyorsanız .tr veya .uk gibi bir ülke kodu uzantısı daha uygun olabilir. .Tech veya .store gibi sektöre özel uzantılarla nişinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

En İyi Alan Adı Uzantıları

Alan adı kaydı söz konusu olduğunda, doğru alan adı uzantısını seçmek çok önemlidir. Üst düzey alan adı (TLD) olarak da bilinen alan adı uzantıları, web sitenizin algısını ve işlevselliğini etkileyebilir. .Com, .org ve .net gibi popüler alan adı uzantıları internet kullanıcıları tarafından yaygın olarak tanınır. İşletmeler, kuruluşlar ve kişisel bloglar dahil olmak üzere çok çeşitli web siteleri için kullanılabilir.

Bununla birlikte, belirli sektörlere veya bölgelere hitap eden özel alan adı uzantıları da vardır.

Örneğin, .gov devlet web siteleri için, .edu eğitim kurumları için ve .com.tr Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler için ayrılmıştır. Çevrimiçi varlığınıza en uygun alan adı uzantısını seçmek için web sitenizin amacını ve hedef kitlesini göz önünde bulundurun.

3. Bilgilerinizi Sağlayın

Alan adı kayıt işlemini tamamlamak için kayıt kuruluşuna bilgilerinizi vermeniz gerekir. Bu bilgiler adınızı, adresinizi, e-postanızı ve telefon numaranızı içerir. Kayıt kuruluşu, kayıt amacıyla ve yasal gerekliliklere uymak için doğru ayrıntılara ihtiyaç duyar. Bu yüzden bilgilerinizin eksiksiz olduğundan emin olmanız gerekir.

4. Kayıt İşlemini Tamamlayın

Alan adınızı seçtikten ve kullanılabilirliğini doğruladıktan sonra son adım kayıt işlemini tamamlamaktır. Bu işlem genellikle adınız, adresiniz ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel bilgilerinizi vermenizi içerir. Kayıt kuruluşu ayrıca, genellikle bir ila on yıl arasında değişen, istediğiniz kayıt süresini seçmenizi de isteyecektir. Bilgilerinizi inceledikten ve onayladıktan sonra kaydı tamamlamak için ödeme sayfasına yönlendirilirsiniz. Herhangi bir hatayı önlemek için kayıt onayından önce tüm bilgileri iki kez kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer eminseniz, ödeme başarıyla işlendiğinde, alan adı kaydınız tamamlanmış olur.

Alan Adınızın Güvenliğini Sağlama

Alan adınızın güvenliğini sağlamak, alan adı kayıt sürecinde önemli bir adımdır. Alan adınızı yetkisiz erişime ve olası siber tehditlere karşı korumak, bütünlüğünü korumak için çok önemlidir.



Alan adı güvenliğini artırmak için atabileceğiniz bazı pratik adımlar aşağıdakileri içerir:

Ekstra bir koruma katmanı eklemek için alan adı kayıt şirketi hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.

Yetkisiz erişim riskini en aza indirmek için güçlü, benzersiz parolalar kullanın ve bunları düzenli olarak güncelleyin.

Önemli bildirimleri aldığınızdan ve sahipliğinizi kolayca doğrulayabildiğinizden emin olmak için alan adı iletişim bilgilerinizi güncel tutun.

Kişisel bilgilerinizi herkese açık WHOIS kayıtlarından gizli tutmak için alan adı gizliliği satın almayı düşünün.

Şüpheli etkinliklere veya yetkisiz değişikliklere karşı alan adınızı düzenli olarak izleyin.

Bu güvenlik önlemlerini uygulayarak alan adınızı koruyabilir ve alan adı kaydıyla ilişkili potansiyel riskleri en aza indirebilirsiniz.

Domain Yenileme ve Sona Erme

Domain kaydı söz konusu olduğunda, yenileme ve sona erme sürenin dolması da akılda tutulması gereken önemli faktörlerdir. Alan adınızı yenilemek, alan adı sahipliğinizin devam etmesini ve alan adınızın başkaları tarafında kaydedilmemesinin önüne geçer.

Alan adınızı zamanında yenilememek, alan adının başkalarının kaydetmesi için domain havuza geri gönderilmesine neden olabilir. Bunu önlemek için otomatik yenileme ayarlayın veya son kullanma tarihinden önce alan adınızı yenilemek için hatırlatıcılar kurun. Ayrıca alan adı kayıt kuruluşunuzdan yenileme bildirimleri almak için iletişim bilgilerinizi güncel tuttuğunuzdan emin olun.