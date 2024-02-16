Geminin kaptanı çok önceden söylemiş: Babam hep batacak bu gemi diyordu

Marmara Denizi'nde fırtınada batan 'Batuhan A' isimli geminin kayıp mürettebatının yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, babasının sık sık "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediğini aktardı. Abdullah Uyanık, "Gemi çok eskiydi. Bu gemilerin tedavülden kalkması lazım. Babam hep geminin çok eski olduğunu söylüyordu." diye konuştu.

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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden 69 metre uzunluğunda 'Batuhan A' isimli bin 250 ton mermer tozu yüklü gemi, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında battı.

Gemideki 6 mürettebatı arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden sürüyor. 456 personel ile yapılan aramalara Türkiye’nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Kocaeli’nden gelen TSK’ya ait mayın arama gemisi, Kıyı Emniyetine ait 1 adet uçak, helikopter, çok sayıda sonar sistemleri ile donatılmış bot ile römorkör eşlik ediyor.

Kurtarma çalışmalarını yakından takip eden kayıp mürettebatın yakınlarının ise kriz merkezindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi’nde nasıl ulaşamıyorlar

Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu, Abdullah Uyanık, "Dün itibarıyla haber geldi. Daha sonra babamı aradım ama ulaşamadım. Evde bekliyorduk, sonra da buraya geldik. SOS uyarısı 06.32’de veriliyor ve sinyal 07.12’de kesiliyor. Bunun incelenmesini istiyorum. 40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi’nde nasıl ulaşamıyorlar. Burası Karadeniz değil, Akdeniz değil. Ben de 3 yıl gemilerde çalıştım. Tamam, bu saatten sonra bir şey geri gelmeyecek ama sonrası için tedbir alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu.

Babasının eski gemicilerden olduğunu belirten Uyanık, "Gemicilikten kaptanlığa yükselmişti, en az 40 yılı var. Babamla en son 3-4 gün önce iletişim kurmuştum. Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu. Ben 'bırak' diyordum ancak babam mesleğini seviyordu, dolayısıyla bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu gemilerin tedavülden kalkması lazım. Babam hep geminin çok eski olduğunu söylüyordu." diye konuştu.