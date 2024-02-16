Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde açıklamalarda bulundu. Yılda iki kez alınan bayram ikramiyesi için müjdesi duyuran Erdoğan "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Güzelliği sayılmayan, vatanına, devletine gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği iftiharımız Ordu... Her bir insanını hasretle selamlıyorum

- Şahsıma verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek netlikte gösterdi.

- Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için çalışacağız. Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Biz, bizimle bir olan, diri olan, kardeş olanlarla yürüdük. Bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, kifayetsiz muhteristir.

"Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir"

- Ordu hokkabazlıklara değil esere ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. bizim onlarla işimiz yok. Bizim cumhur ittifakımız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne şehirlerine hayır gelir.

- Biz yola çıktıklarımızla yolumuza devam ederiz. Ordu vizyonu ile, projesi ile 31 Mart'a hazırdır. Hilmi Güler'i ile, tüm ilçe belediyeleri ile geleceğe yürüyor mu? İki elin parmaklarının kenetlendiği gibi birbirimiz ile bütünleşirsek Ordu'nun tarihi sıçramasını hiçbir engel durduramaz.

- Pankartları görüyor musunuz; "Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan" eyvallah. "Dava adamlığı önemli mülktür, ihanet edenlerde bulunmaz", "Ordulu bilir işini, durmak yok..."

- 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz?

- Rabbime hamdediyorum, bana böyle yol arkadaşları lütfettiği için. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Bizim CHP gibi ne tek parti utancı var ne de yalan üzerine kurulu siyaset utancı var. Hasret gidermek, vatandaşın desteğini istemek için her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Dün Samsun'dayız, bugün Ordu'dayız. Buradan da Giresun'dayız.

- Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse yok. Kara kaşımıza kara gözümüze millet bizi sandıktan çıkarmıyor değil mi? Sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda programda projede yarışacak rakip tanımıyoruz. Karşımıza çıkanların bir kısmınınım kendilerine bile hayrı yok.

"Yönetimde AK Partili belediyeler oldukça Ordu'nun kılına zarar gelmez"

- Yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda Ordu'nun kılına zarar gelmez. Samsun'dan Hopa'ya bu sahil yolunu kim yaptı? Şimdi de yine aynı şekilde yola devam.

- Ülkeye faydası olmayan partiler stratejilerini kaybetmek üzerine kurmuşlar. Bir iziniz bile yoksa, millete derman olacak teklifiniz yoksa, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır.

- Bugüne kadar hüsnüniyetle çıktığımız hiçbir yolda yaya kalmadık. Kafalarında dolaştırdıkları 40 tilki ile önümüze çıkanların sonu hayırlı durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlamakla uğraşsınlar biz ülkemiz için yaptıklarımızı e yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz. 130 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Ordu'ya.

- Ordu'ya 57 sağlık tesisi kazandırdık. Şehir hastanemizin inşası devam ediyor. Yüzde 93'ü bitti. TOKİ vasıtası ile 4 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 millet bahçesi projemizden Gürgentepe'yi tamamladık.

- Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabını tamamladık, diğer etapları 2025'bitiriyoruz. Yıllık 2,5 milyon kapasiteli Ordu Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Geçen yıl yolcu trafiği neredeyse 1 milyona ulaştı. Ordulu çiftçilerimize 5 milyar lira tutarında destek verdik. Ordulu iş insanlarımıza 3 milyarı aşan prim teşviki verdik.

"Hayat pahalılığı ile mücadele hepimiz için oldukça zorlu geçiyor"

-Hayat pahalılığı ile mücadele hepimiz için oldukça zorlu geçiyor. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz.

Emekliye bayram ikramiyesi açıklaması

-Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz.