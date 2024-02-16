Ali Yerlikaya evlerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Türkiye'nin, Suriye kuzeyindeki güvenli bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları sayesinde evlerine dönen Suriyeli sayısı 625 bine yaklaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu rakamı niye veriyoruz? Bu rakamı vermemizdeki temel duruş şu; bizde geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, karşı taraftaki güvenli bölgedeki hayatın normalleşmesi, ihyasıyla ilgili olan yapılan çalışmaları gördükçe bu tarafa doğru geçişler de artarak devam ediyor." dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kilis'in Türkiye'nin huzuru açısından önem verdikleri şehirlerden biri olduğunu söyledi. Yerlikaya, sınır ötesindeki ihya çalışmalarının ardından 625 bine yakın Suriyelinin de ülkesine geri dönüş kapsamında geçiş yaptığını açıkladı.

"Evet, hudut güvenlik sistemleriyle ilgili başta duvar ve fiziki güvenlik sistemlerimizin teknolojiyle donanımları gayet iyi noktaya geldi ve bu noktada hiçbir zaman da durmuyoruz." diyen Yerlikaya, Kilis'in 114 kilometrelik Suriye sınırı olduğunu anımsatan "Öncelikli olarak düzensiz göç ve göçmen organizatörleriyle ilgili göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu noktada nasıl çalıştığımızı herkes biliyor. Bunu da sık sık kamuoyuna paylaşıyoruz. Burada Savunma Bakanlığımız hudut doğal ön tarafında geçişi daha zorlaştırmak için yapmış olduğu hendek çalışmalarını izledik. Bunların tamamını yani yüzde 40'ına yakınının yapıldığını gördük. Ve bunlarla ilgili teknolojik kapasitemizi de daha yukarıya çıkarmaya yönelik gayretlerimizi netleştirdik, altını çizdik." ifadelerini kullandı.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cerablus, El-Bab, Azez tarafında, karşı tarafta hayatın ihyasıyla ilgili 7 yıldan beri yapılan çok hizmetler, gayretler var. Bu göçü kaynağında durdurmayla ilgili yapılan çalışmalar mucibinde olduğunu tüm dünya biliyor. Kendi şehirlerimize, kendi hudutlarımıza göçü durdurmayla ilgili yaptığımız bu çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. 625 bine yakın gönüllü bir geri dönüş söz konusu. Bu rakamı niye veriyoruz? Bu rakamı vermemizdeki temel duruş şu; bizde geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, karşı taraftaki güvenli bölgedeki hayatın normalleşmesi, ihyasıyla ilgili olan yapılan çalışmaları gördükçe bu tarafa doğru geçişler de artarak devam ediyor. Bunun altını çizmek istiyoruz."