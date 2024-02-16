Kar yağışını duyanlar soluğu o köyde aldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki bir orman köyüne yağan kar yağışı sonrası bölge kara hasret kalan vatandaşların ilgi odağı oldu.Abone ol
Dinar ilçesinin orman köylerinden biri olan Çamlıköy’da kar yağışı yaşandı. Yağış sonrası kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı bölgede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışması gerçekleştirildi. Kar yağışını duyan ilçe sakinleri ise adeta bölgeye akın etti. Çolukçocuk köyün yolunu tutan vatandaşlar kar topu oynayıp, kardan adam yaparak adeta kış mevsiminin tadını çıkardı.