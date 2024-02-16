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Exxen abonelik fiyatlarına büyük zam

Exxen abonelik fiyatlarına büyük zam

Şampiyonlar ligi ve diğer Avrupa kupalarının resmi yayın kuruluşu olan Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı. Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye çıktı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e 17 Şubat 2024'ten itibariyle büyük zam geliyor.

Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine zam geldi.

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı.

Exxen’den yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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