Otomobil içerisindeki tartışma kanlı bitti

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin içerisinde tartıştığı kadını ayağından vuran şahıs, ardından tabancayı kafasına dayarak ateşledi. Kadın hafif şekilde yaralanırken, ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABN 518 plakalı otomobilini cadde üzerinde park eden Rıdvan Şaşmaz, T.K. isimli kadını yanına çağırdı. Otomobilin içerisinde buluşan ikili henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Şaşmaz, yanındaki tabancayla önce T.K'yı ayağından vurup, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti. Olayda T.K. hafif yaralanırken, Şaşmaz ise ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şaşmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan T.K'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.