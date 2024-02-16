BIST 9.239
DOLAR 30,83
EURO 33,18
ALTIN 1.982,47
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'ten Gazze'ye 10 tır gıda yardımı yola çıktı!

Gaziantep'ten Gazze'ye 10 tır gıda yardımı yola çıktı!

Gaziantep'ten İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda yardımı gönderildi.

Abone ol

İçinde gıda ürünlerinin bulunduğu 5 bin koli yüklü 10 tır, Toptancılar Sitesi önünde düzenlenen törenle Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine, dünyadaki en ağır katliamların Gazze'de yapıldığını söyledi.

Gazze'dekilere destek amacıyla bir hayırsever tarafından verilen destekle yaklaşık 200 ton ağırlığında 5 bin gıda kolisi oluşturduklarını aktaran Hazırlar, şunları kaydetti:

"Bu gıda yardımı kampanyamıza destek veren Eruslu ailemize teşekkür ediyorum. Bugün insanımız genciyle yaşlısıyla bütün kardeşlerimiz orada akan gözyaşından rahatsızdır. İnsan hakları diyenler orada sadece bu söylemleri değil bütün insanlığın izzetini onurunu çiğnediler. İstiyoruz ki oradaki kardeşlerimizin bir an önce gözyaşı dinsin. 5 bin koliden oluşan gıda yardımını uğurluyoruz."

Duaların ardından gıda yüklü tırlar, Mersin Limanı'na uğurlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi
Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil zanlısının ilk duruşmadaki ifadesi çıldırttı görüntülerle oynandı
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil zanlısının ilk duruşmadaki ifadesi çıldırttı görüntülerle oynandı
Gelibolu'da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu
Gelibolu'da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu
Yanındaki kadını tabancayla yaraladı, sonra da intihar etti!
Yanındaki kadını tabancayla yaraladı, sonra da intihar etti!
Otomobil içerisindeki tartışma kanlı bitti
Otomobil içerisindeki tartışma kanlı bitti
Öldürdükleri komşularının evine taziyeye dahi gitmişler
Öldürdükleri komşularının evine taziyeye dahi gitmişler
Yarın karar veriliyor! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den flaş Lütfü Savaş açıklaması: Meselenin günah keçisi değildir
Yarın karar veriliyor! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den flaş Lütfü Savaş açıklaması: Meselenin günah keçisi değildir
Belediye işçisi sobayı yakayım derken kendini yaktı
Belediye işçisi sobayı yakayım derken kendini yaktı
Kar yağışını duyanlar soluğu o köyde aldı
Kar yağışını duyanlar soluğu o köyde aldı
Exxen abonelik fiyatlarına büyük zam
Exxen abonelik fiyatlarına büyük zam
Ali Yerlikaya evlerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Ali Yerlikaya evlerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı