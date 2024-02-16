Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Abone ol

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.