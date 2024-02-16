BIST 9.239
DOLAR 30,83
EURO 33,18
ALTIN 1.982,47
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Abone ol

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Biatlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı
Biatlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Moriwaki'den çarpıcı deprem haritası! '7 şiddeti üzeri depremlere hazır olun'
Moriwaki'den çarpıcı deprem haritası! '7 şiddeti üzeri depremlere hazır olun'
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı!
Dağlık alanda uçuruma yuvarlanan 5 keçiyi itfaiye kurtardı
Dağlık alanda uçuruma yuvarlanan 5 keçiyi itfaiye kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da! Dünya batsa bunların umurunda olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da! Dünya batsa bunların umurunda olmaz
Seçim sloganı benzer çıktı iki parti karşı karşıya BBP lideri Destici CHP'yi uyardı
Seçim sloganı benzer çıktı iki parti karşı karşıya BBP lideri Destici CHP'yi uyardı
Skolyoz hastası çocuklar için umut olan tedavi!
Skolyoz hastası çocuklar için umut olan tedavi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü
Siverek’te yağan dolu yağışı beraberinde kazaları getirdi
Siverek’te yağan dolu yağışı beraberinde kazaları getirdi
Edebiyatçı yazar Füruzan son yolculuğuna uğurlandı
Edebiyatçı yazar Füruzan son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep'ten Gazze'ye 10 tır gıda yardımı yola çıktı!
Gaziantep'ten Gazze'ye 10 tır gıda yardımı yola çıktı!