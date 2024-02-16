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Biatlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

Biatlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Biatlon Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

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Kandilli Kayaklı Koşu ve Biatlon Merkezi'nde iki gün süren şampiyonada 13 ilden 94 sporcu başarılı olmak için mücadele etti.

Organizasyon sonunda iller kombine sıralamasında Muş 1550 puanla birinci, Rize 957 puanla ikinci, Hakkari ise 909 puanla üçüncü oldu.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Jandarma Komutanı Gökhan Çamlıbel, Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yıkıcı ve Mehdi Tekçe verdi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

19 yaş üstü erkekler

1- Abdurahim Duman

2- Barış Oduncu

3- Eyüp Arslan

19 yaş üstü kadınlar

1- Ebru Tuncer

2- Neslişah Sarıaltun

3- Mine Kılıç

18 yaş altı erkekler

1- Emrah İmir

2- Samet Baltan

3- Baran Demir

18 yaş altı kadınlar

1- Zülal Türk

2- Senanur Karaman

3- Nurefşan Çınar

16 yaş altı erkekler

1- Bulut Meral

2- Metin Sarıtaş

3- İlhan Akbaş

16 yaş altı kızlar

1- Medine Karaman

2- Esma Eylül Gökarca

3- Rabia Neval Tekin

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