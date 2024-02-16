İsrail Husi'lerin saldırıları nedeniyle yeni rota oluşturdu!

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Kızıldeniz'deki İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle mevcut rotayı kullanamayan gemilerinin taşıdığı kargolar için Hindistan'ın en büyük limanlarından Mundra üzerinden alternatif rota oluşturduklarını açıkladı.

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Regev, sosyal medya platformu X'te alternatif rotadan bahsettiği videoyu paylaştı.

Hindistan'ın Mundra limanından açıklamada bulunan Regev, İsrail'e giden ticari gemilere ait kargoların bu limandan çıkarılarak önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), oradan da kara yoluyla İsrail'e gönderileceğini söyledi.

Regev, "Savaş, zorluklara neden oldu. En büyük zorluk, İsrail devletine ürünlerin nasıl sağlanacağı konusu. İsrail devleti, bir ada gibi ve tüm ürünler deniz yoluyla ulaşıyor." dedi

Times of Israel de haberinde, İsrail merkezli kargo firmalarının, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırıları nedeniyle BAE ve Bahreyn üzerinden alternatif ticaret rotaları oluşturduğunu duyurdu.

Gazeteye konuşan İsrail merkezli "Mentfield Logistics" firmasının yöneticisi Omer Izhari, Çin ve Hindistan'dan gelen gemilerin yüklerini Bahreyn ve Dubai limanlarında boşalttığını, bunların Ürdün'e ait tırlara yüklendiğini aktardı.

Izhari, tırlara yüklenen kargoların, Ürdün sınırını geçerek kara yoluyla İsrail'e taşındığını belirtti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.